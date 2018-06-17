Названы три украинских фильма, которые выйдут в прокат летом
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Три новых украинских фильма выходят в прокат этим летом. Все ленты созданы при поддержке правительства Украины. Я горд тем, какой огромный скачок сделал украинский кинематограф за последние годы", - заявил Гройсман.
Так, летом на украинские экраны выйдет военная драма "Черкассы". Фильм об украинском военном корабле, который российский флот заблокировал на озере Донузлав при аннексии Крыма.
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Также Гройсман анонсировал триллер "Женщина на войне".
"Это лента о женщине, которая ведет одиночную войну с исландской алюминиевой промышленностью. Ее самая смелая операция под угрозой, ведь она получает долгожданное разрешение на усыновление девочки из Украины. Фильм создан в копродукции Украины, Франции и Исландии. Лента уже получила награду в Каннах за лучшую музыку", - отметил глава правительства.
Кроме этого, летом состоится премьера фантастической истории "Бобот и Энергия Вселенной". Это фильм о мальчике, который заводит дружбу с трансформаторной будкой. Она неожиданно оживает. Теперь друзьям придется вместе спасать мир от катастрофы.
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