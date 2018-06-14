"Новое кино Карпат": 7 фильмов на Кинофоруме Transcarpatia, которые нельзя пропустить

С 23 по 25 июня в селе Криворивня на Ивано-Франковщине пройдет кинофорум Transcarpatia. Его устроят в рамках Первого Международного форума стран Восточной и Центральной Европы Via Carpatia.

Около 20 лент в течение трех дней покажут в панели "Новое кино Карпат". Эти ленты создали в странах Карпатского Еврорегиона. Все они получили признание на международных кинофестивалях.

Зрители увидят украинское, копродукционное и иностранное кино.

"Люмьер!"

Режиссер: Тьерри Фремо

Страна: Франция

Родоначальники кинематографа Братья Люмьер создали первый в мире фильм в марте 1895 года. Именно от них начинается история киноискусства.

Фильм состоит из 11 частей. В картине использованы фрагменты из более чем ста фильмов Люмьеров. За кадром - голос Тьерри Фремо, директор Каннского кинофестиваля, одного из самых больших фанатов и специалистов кинематографа. Он погружает в мир классики кино с известным тонким французским юмором, стильно, легко и вместе с тем познавательно.

"Квадрат"

Режиссер: Рубен Эстлунд

Страна: Швеция

Кристиан работает куратором музея современного искусства. После развода в одиночку воспитывает двух дочерей. Он – современный мужчина, который пользуется последними гаджетами, ездит на электрокаре и участвует в благотворительных мероприятиях.

"Квадрат" - новая инсталляция в его галерее. По замыслу Кристиана, "Квадрат" должен побуждать посетителей к любви и альтруизму. Но когда у Кристиана воруют мобильный телефон – он забывает собственные гуманистические идеалы и решает самостоятельно наказать воришек.

Шведский режиссер Рубен Эстлунда - обладатель главной премии Каннского кіфестивалю - "Золотой пальмовой ветви". Фильм получил 5 премий Европейской киноакадемии в номинациях "Лучший европейский фильм", "Лучший европейский комедийный фильм". Также в фильм получил награду за "Лучшую режиссерскую работу".

В ролях: Класс Банг, Элизабет Мосс, Доминик Уэст, Терри Нотарі, Линда Анбор, Кристофер Лессо.

"Убийство священного оленя"

Режиссер: Йоргос Лантимос

Страна: Великобритания, Ирландия

В центре сюжета - семья успешного кардиохирурга Стивена Мерфи. Ежедневно он спасает жизни, но однажды все идет не по плану.

То ли просто несчастный случай, то ли то, что перед операцией Стивен выпил рюмку – под его скальпелем умирает пациент. У него остается жена и сын-подросток по имени Мартин. Мальчик становится проблемой для хирурга, преследует его и угрожает.

Подросток требует от врача Мерфи сверхсложных решений и поступков. В отчаянии Стивен рассказывает о ситуации своей жене Анне, и они вместе пытаются найти выход. Однако, каждый из вариантов –ужасен и причиняет боль другим.

Фильм – победитель прошлогоднего Каннского фестиваля в номинации "Лучший сценарий".

В ролях: Николь Кидман и Колин Фарелл.