Украина осудила российские военные маневры в Приднестровье

16 июня, 2018, 15:16

Россия нарушает режим Зоны безопасности приднестровского конфликта несанкционированным перемещением военной техники и вооружений Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Молдовы

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном пресс-службой ведомства 16 июня 2018 года.

Отмечается, что перемещение указанный вооружений состоялось 14 июня "в сопровождении "правоохранительных органов" непризнанного образования".

"Невыполнение российской стороной взятых на себя обязательств подрывает доверие между участниками переговорного процесса и создает атмосферу напряженности в региональном измерении", - заявили в МИД.

Также в ведомстве отметили, что Украина поддерживает позицию правительства Молдовы о необходимости полного и безусловного вывода российских войск с территории страны – согласно решениям Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года.

14 июня в сети было обнародовано фото и видео, свидетельствующие о перемещении колонны российской техники с базы ОГРВ (Оперативная группа российских войск) по трассе Тирасполь–Рыбница.

Впоследствии в Объединенной контрольной комиссии Молдовы заявили, что официальный Кишинев выразил "глубокую обеспокоенность в связи с грубым нарушением молдовско-российского соглашения от 21 июля 1992 года".

"С 08:30 14 июня на маршруте Тирасполь–Рыбница в направлении Григориополь–Дубэсарь было замечены 3 колонны с различными типами военной и бронетанковой техники (ТАБ, БРДМ), которые ехали в сопровождении специальных транспортных средств неконституционных ополченских структур. На запрос других участников о передвижении военных колонн, представитель Приднестровья в ОКК указал, что вся военная техника Тирасполя находится в местах постоянного развертывания и не передвигается по Зоне безопасности. Представители РФ сообщили, что они задокументируют данный случай и проинформируют ОКК на следующем заседании, которое состоится 21 июня 2018 года", – говорится в заявлении.