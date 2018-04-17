Украина готова предоставить коридор для вывода войск РФ из Приднестровья

17 апреля, 2018, 19:11

Кишинев настаивает на выводе российских войск из Приднестровья, в соответствии с ранее взятыми Россией международными обязательствами. Украина пропустит войска РФ по своей территории, если она начнет их выводить

Об этом сообщает специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский, пишет "Интерфакс Украина".

"Наша позиция неизменна - территорию мы предоставим, мы обеспечим беспрепятственное и безопасное выведение российских войск и боеприпасов с территории Приднестровья, как только Россия начнет это делать. Или по крайней мере - выразит готовность", - сказал Крыжановский на брифинге в Киеве во вторник, 17 апреля.

Также Крыжановский подчеркнул, что Россия пока не готова выводить свои войска.

"Буквально вчера российский вице-премьер Рогозин написал, что они не будут этого делать, потому что это может дестабилизировать ситуацию. В Думе (Госдуме РФ - ИФ) политики говорят, что ситуация в Украине нестабильная и как можно вывозить боеприпасы через такую территорию. Это все рассказы для нервнобольных", - отметил спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию.

Посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан отметил, что официальный Кишинев настаивает на выводе российских войск, согласно ранее взятых Россией международных обязательств.

12 апреля премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил о намерении договориться с Киевом о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины.