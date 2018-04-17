Украина готова предоставить коридор для вывода войск РФ из Приднестровья
Об этом сообщает специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский, пишет "Интерфакс Украина".
"Наша позиция неизменна - территорию мы предоставим, мы обеспечим беспрепятственное и безопасное выведение российских войск и боеприпасов с территории Приднестровья, как только Россия начнет это делать. Или по крайней мере - выразит готовность", - сказал Крыжановский на брифинге в Киеве во вторник, 17 апреля.
Также Крыжановский подчеркнул, что Россия пока не готова выводить свои войска.
"Буквально вчера российский вице-премьер Рогозин написал, что они не будут этого делать, потому что это может дестабилизировать ситуацию. В Думе (Госдуме РФ - ИФ) политики говорят, что ситуация в Украине нестабильная и как можно вывозить боеприпасы через такую территорию. Это все рассказы для нервнобольных", - отметил спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию.
Посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан отметил, что официальный Кишинев настаивает на выводе российских войск, согласно ранее взятых Россией международных обязательств.
12 апреля премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил о намерении договориться с Киевом о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины.
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