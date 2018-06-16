Супрун объяснила, что пить в жару
Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Экспериментально доказано, что тело реагирует на холодную воду уменьшением потоотделения, а следовательно - хуже охлаждается и сохраняет тепло. Зато горячий чай добавляет нам тепло, и тем самым заставляет чрезмерно потеть. Если погода сухая, ветреная, мы не плотно одеты, то пот будет свободно испаряться и дарить коже желанную прохладу", - отметила она.
Однако во влажные или совсем безветренные дни, когда на человеке много одежды, "этот трюк с чаем или теплой водой может не сработать", добавила и.о. министра.
"Тогда советуют пить прохладную воду. Холодную воду стоит пить людям, которые не потеют из-за собственных физиологических особенностей", - говорится в рекомендациях Супрун.
- Перед этим Супрун рассказала, что делать, если ледяное мороженое или горячий кофе становятся невыносимы из-за зубной боли.
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