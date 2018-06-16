Супрун объяснила, что пить в жару

16 июня, 2018, 19:16

В жаркую погоду организм спасет от перегрева не мороженое или ледяная вода, а горячий чай

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Экспериментально доказано, что тело реагирует на холодную воду уменьшением потоотделения, а следовательно - хуже охлаждается и сохраняет тепло. Зато горячий чай добавляет нам тепло, и тем самым заставляет чрезмерно потеть. Если погода сухая, ветреная, мы не плотно одеты, то пот будет свободно испаряться и дарить коже желанную прохладу", - отметила она.

Однако во влажные или совсем безветренные дни, когда на человеке много одежды, "этот трюк с чаем или теплой водой может не сработать", добавила и.о. министра.

"Тогда советуют пить прохладную воду. Холодную воду стоит пить людям, которые не потеют из-за собственных физиологических особенностей", - говорится в рекомендациях Супрун.