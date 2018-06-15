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Если болят от мороженого: Супрун рассказала, что делать с чувствительными зубами

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что делать, если ледяное мороженое или горячий кофе становятся невыносимыми из-за зубной боли

Об этом врач сообщила в Facebook.

"Чувствительные зубы - это довольно распространенное явление, которое могут вызывать обычные вещи, на которые вы просто не обращаете внимание - как жесткая зубная щетка или чрезмерное потребление сладостей. В отдельных случаях повышенная чувствительность может пройти со временем без лечения или же быть следствием естественных процессов в нашем организме", - говорится в сообщении.

Чаще всего причинами повышенной чувствительности является кариес, перелом зуба, износ пломб, заболевания десен, изношенность эмали зуба, оголение корня зуба, использование жесткой зубной щетки и неправильной техники чистки, чрезмерное потребление кислых продуктов, газированных напитков и сладостей и агрессивное отбеливание зубов.

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Понять, какая именно причина вызывает неприятное ощущение, поможет стоматолог. Скорее всего, вам предложат один из вариантов:

  • Использование зубных паст для снятия чувствительности. Обратите внимание, что паста будет эффективна лишь для "чистых" зубов после удаления бактерий.
  • Гель с фтором для укрепления эмали зубов.
  • Реставрация или коронки для устранения причин повышенной чувствительности.
  • Лечение корневых каналов.

“В домашних условиях рекомендуется использовать пасты с содержанием нитрата калия, обязательным является применение зубной щетки с мягкими или экстрамягкими ворсинками, или же электрической щетки. Откажитесь или минимизируйте употребление кислых продуктов, газированных напитков, продуктов с высоким содержанием углеводов. Однако помните, что эти советы не заменят консультации со стоматологом", - добавляет Супрун.

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