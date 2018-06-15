Если болят от мороженого: Супрун рассказала, что делать с чувствительными зубами
Об этом врач сообщила в Facebook.
"Чувствительные зубы - это довольно распространенное явление, которое могут вызывать обычные вещи, на которые вы просто не обращаете внимание - как жесткая зубная щетка или чрезмерное потребление сладостей. В отдельных случаях повышенная чувствительность может пройти со временем без лечения или же быть следствием естественных процессов в нашем организме", - говорится в сообщении.
Чаще всего причинами повышенной чувствительности является кариес, перелом зуба, износ пломб, заболевания десен, изношенность эмали зуба, оголение корня зуба, использование жесткой зубной щетки и неправильной техники чистки, чрезмерное потребление кислых продуктов, газированных напитков и сладостей и агрессивное отбеливание зубов.
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Понять, какая именно причина вызывает неприятное ощущение, поможет стоматолог. Скорее всего, вам предложат один из вариантов:
- Использование зубных паст для снятия чувствительности. Обратите внимание, что паста будет эффективна лишь для "чистых" зубов после удаления бактерий.
- Гель с фтором для укрепления эмали зубов.
- Реставрация или коронки для устранения причин повышенной чувствительности.
- Лечение корневых каналов.
“В домашних условиях рекомендуется использовать пасты с содержанием нитрата калия, обязательным является применение зубной щетки с мягкими или экстрамягкими ворсинками, или же электрической щетки. Откажитесь или минимизируйте употребление кислых продуктов, газированных напитков, продуктов с высоким содержанием углеводов. Однако помните, что эти советы не заменят консультации со стоматологом", - добавляет Супрун.
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