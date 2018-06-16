Россия тратит огромные средства на технологии раздора в Украине, сейчас - между либералами и националистами

16 июня, 2018, 10:58

Россия заинтересована в том, чтобы внести раскол в украинское общество и ради этого намерена запустить в Украине технологию, под которую будут выделены большие средства

Об этом "Апострофу" рассказал исполнительный директор международного фонда "Возрождение" Александр Сушко.

"Россия понимает, как можно рассорить украинцев – нужно стравить либералов и националистов, тех, кто выступает больше за права человека, на тех, кто больше поддерживает безопасность государства, то есть создать искусственные противопоставления внутри общества и тем самым ослабить его. То же самое можно сделать и с политическими силами, дав тем самым "зеленый свет" реваншистам", - объясняет эксперт.



Сушко допускает, что в ближайшее время в Украине будет развернута пропагандистская кампания, которая будет финансироваться из-за рубежа.

"Внимание общества попытаются перефокусировать на мифических "внешних врагах", а опыт России и частично Венгрии вдохновляет эту политическую технологию", - отмечает он.

При этом эксперт говорит, что деньги скорее всего поступят именно из России, так как тот же президент США Дональд Трамп не заинтересован во вложении больших денег на борьбу в Украине со своим оппонентом Джорджем Соросом.

"Для тех людей Украина не настолько значима, чтобы здесь, за десятки тысяч километров, инвестировать столько денег, сколько сейчас вбрасывается на кампанию "антиСорос" и "внешнего управления". У меня нет платежек, но рабочая гипотеза такая: сейчас Россия наиболее заинтересована в том, чтобы рассорить украинцев на тему внешнего управления. Технологии также очень похожи на российские, а пиар-центры, которые их реализуют, были известны как раз благодаря отработке российских сценариев. Есть все основания говорить о развертывании спонсируемого Россией плана, но привлекают к нему не только российских субъектов – его продают украинским политическим игрокам. Это будет выглядеть смешно для тех, кто знает ситуацию, но присутствует расчет на человеческую психологию, которая подозрительно относится ко всему внешнему. Теоретически это может помочь нейтрализовать негативный шлейф за многими политиками. Опять же, в России это сработало, то почему не сработает?" - резюмирует эксперт.