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КПВВ "Майорское" не будет работать до 18 июня

Расположенный на линии разграничения контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" не будет работать до понедельника, 18 июня 2018 года

Об этом передает Еспресо.TV.

Все - из-за боевиков. Они прекратили сегодня утром работу контрольно-пропускного пункта со стороны оккупированной Горловки.

Российско-оккупационной войска заблаговременно не предупредили ни Государственную пограничную службу Украины, ни ОБСЕ.

Сейчас пропуск осуществляется через другие переходы. Их осталось три: "Троицкое", "Марьинка" и "Гнутово".

  • Утром 16 июня незаконные вооруженные формирования приостановили пропуск граждан в пределах дорожного коридора "Гоптовка-Бахмут", объяснив это проведением ремонтных работ.
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