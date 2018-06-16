КПВВ "Майорское" не будет работать до 18 июня

16 июня, 2018, 16:51

Расположенный на линии разграничения контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" не будет работать до понедельника, 18 июня 2018 года

Об этом передает Еспресо.TV.

Все - из-за боевиков. Они прекратили сегодня утром работу контрольно-пропускного пункта со стороны оккупированной Горловки.

Российско-оккупационной войска заблаговременно не предупредили ни Государственную пограничную службу Украины, ни ОБСЕ.

Сейчас пропуск осуществляется через другие переходы. Их осталось три: "Троицкое", "Марьинка" и "Гнутово".