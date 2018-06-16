Террористы прекратили пропуск через блокпост возле Горловки

16 июня, 2018, 16:16

Незаконные вооруженные формирования приостановили пропуск граждан в пределах дорожного коридора "Гоптовка-Бахмут", объяснив это проведением ремонтных работ

Об этом в Facebook сообщает Госпогранслужба.

"...В 06.25 пограничники, действующие в составе Объединенных сил и осуществляющие свою деятельность на КПВВ "Майорское", получили информацию от лиц, пытавшихся пересечь линию соприкосновения в направлении временно оккупированных территорий Украины, о том, что представители незаконных вооруженных формирований отказали им в пропуске по причине проведения ремонтных работ", - отмечают пограничники.