Террористы прекратили пропуск через блокпост возле Горловки
16 июня, 2018, 16:16
Незаконные вооруженные формирования приостановили пропуск граждан в пределах дорожного коридора "Гоптовка-Бахмут", объяснив это проведением ремонтных работ
Об этом в Facebook сообщает Госпогранслужба.
"...В 06.25 пограничники, действующие в составе Объединенных сил и осуществляющие свою деятельность на КПВВ "Майорское", получили информацию от лиц, пытавшихся пересечь линию соприкосновения в направлении временно оккупированных территорий Украины, о том, что представители незаконных вооруженных формирований отказали им в пропуске по причине проведения ремонтных работ", - отмечают пограничники.
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