Футбол на крови: день 2

15 июня, 2018, 23:00

15 июня в России состоялось три матча чемпионата мира по футболу

15 июня Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию в поселке Лабытнанги в Российской Федерации, где удерживают украинского режиссера Олега Сенцова. Но руководство колонии не пустило ее к политзаключенному, отказалось объяснять причины этого и рассказывать о его состоянии здоровья. 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных. На данный момент голодовка продолжается уже 33 суток и есть подозрения, что здоровье узника значительно ухудшилось. Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.

Стивен Кинг Вчера известный американский писатель призвал поддержать украинского режиссера Олега Сенцова. "Сегодня первый день чемпионата мира ФИФА и 32-й день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и американской PEN America с призывами освободить украинского режиссера, незаконно заключенного в России", - говорится в сообщении.

Также сегодня оккупационный Раздольненский райсуд Крыма продлил арест украинскому активисту Владимиру Балуху на 2 месяца - до 14 августа. Медики, которых Балуху вызвали во время заседания, когда ему стало плохо, сказали что у него "ситуационное расстройство". В то же время врачи отказались уточнить подробности этого диагноза. Только за то, что он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни, Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 48 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 2 военнослужащих Объединенных сил Украины, и 6 украинских защитников получили ранения . За предыдущие сутки российско-террористические войска выпустили 112 артиллерийских, 15 танковых и 178 минометных снарядов из оружия, запрещенной Минскими соглашениями. Огонь из артиллерии, минометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов ведется ими с населенных пунктов и жилых кварталов.

На чемпионате мира по футболу 15 июня состоялось три игры:

Египет - Уругвай 0:1

Марокко - Иран

Португалия - Испания