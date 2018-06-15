В Запорожье женщина хотела продать 15-летнего сына с инвалидностью, чтобы купить землю

15 июня, 2018, 10:40

В Запорожье женщина хотела продать своего 15-летнего сына в трудовое рабство за 50 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители задержали горе-мать сразу после передачи денег.

Семья состоит на учете службы по делам детей Александровского района города Запорожья. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Установлено, что фигурантка предложила другой женщине купить у нее ее несовершеннолетнего сына, 2003 года рождения. Злоумышленница хотела получить 50 000 гривен.

Мать парня задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК.

Согласно санкции статьи женщине грозит от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Продолжается досудебное расследование.

Сотрудники ювенальной превенции полиции Запорожской области передали мальчика в Центр социально-психологической реабилитации детей. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.