В Запорожье женщина хотела продать 15-летнего сына с инвалидностью, чтобы купить землю
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители задержали горе-мать сразу после передачи денег.
Семья состоит на учете службы по делам детей Александровского района города Запорожья. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Установлено, что фигурантка предложила другой женщине купить у нее ее несовершеннолетнего сына, 2003 года рождения. Злоумышленница хотела получить 50 000 гривен.
Мать парня задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК.
Согласно санкции статьи женщине грозит от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Продолжается досудебное расследование.
Сотрудники ювенальной превенции полиции Запорожской области передали мальчика в Центр социально-психологической реабилитации детей. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
- Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что женщина хотела продать своего сына с инвалидностью, чтобы "купить на полученные деньги землю и заняться бизнесом, и чтобы сын не претендовал на ее квартиру, когда вырастет".
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