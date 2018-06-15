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Уже обыденная жестокость: Аваков рассказал о 3 ужасных преступлениях против детей, произошедших в последние дни

За последние несколько дней в Украине возросло количество преступлений, в результате которых страдают дети и несовершеннолетние

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что последние несколько дней были просто сумасшедшими, если обсуждать определенные правонарушения в отношении детей и несовершеннолетних.

В частности, в Черкасской области мать продала своего ребенка за 140 000 гривен, только выйдя из роддома.

А вчера, в Запорожской области, мать продала 15-летнего сына-инвалида за 50 000 гривен в трудовое рабство. Это она сделала, чтобы "купить на полученные деньги землю и заняться бизнесом и чтобы сын не претендовал на ее квартиру, когда вырастет". Полиция уже задержала злоумышленницу.

Министр также напомнил и про вчерашний взрыв автомобиля в столице, в результате которого пострадало четверо детей 10-12 лет. Мужчину, который установил взрывчатку в авто, задержали на Ровенщине.

"Эти преступления совершили не закоренелые преступники, а "обычные люди"... И такие же "обычные" с деформированной моралью граждане готовы были покупать детей .. Жестокость вошла в обыденность, и корыстное безразличие к своим и чужим детям, при попустительстве всех нас - меня угнетают больше, чем все остальное", - подчеркнул Аваков.

 

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