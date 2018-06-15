Украина и США создадут новый боевой модуль по стандартам НАТО
Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
В документе говорится о создании совместного боевого модуля по стандартам НАТО. Соответствующие переговоры и подписание документа состоялись 14 июня в рамках 26-й международной выставки Eurosatory-2018.
Согласно Меморандуму, американская компания будет поставлять пулеметы для боевых модулей. В то же время само производство наладят на одном из предприятий "Укроборонпрома".
Кроме того, компания из США проявила заинтересованность в совместном производстве нестандартных образцов вооружения.
Стороны ожидают, что боевой модуль поступит на вооружение Вооруженных сил Украины, а также будет поставляться в интересах третьих стран.
"Отметим, что Украина придерживается курса на вступление в Североатлантический альянс. Подписание указанного Меморандума является одним из шагов внедрения стандартов НАТО в производстве оружия и техники, целью которого является совместимость вооружение Украины и стран-членов Альянса", - говорится в сообщении.
- В мае сообщалось, что Украина и Турция будут реализовывать совместный проект создания по стандартам НАТО военно-транспортного самолета Ан-188.
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