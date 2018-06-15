Украина и США создадут новый боевой модуль по стандартам НАТО

15 июня, 2018, 16:22

Дочернее предприятие ДК "Укроборонпрома" подписало Меморандум о сотрудничестве с одной из ведущих компаний США, специализирующейся на производстве стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

В документе говорится о создании совместного боевого модуля по стандартам НАТО. Соответствующие переговоры и подписание документа состоялись 14 июня в рамках 26-й международной выставки Eurosatory-2018.

Согласно Меморандуму, американская компания будет поставлять пулеметы для боевых модулей. В то же время само производство наладят на одном из предприятий "Укроборонпрома".

Кроме того, компания из США проявила заинтересованность в совместном производстве нестандартных образцов вооружения.

Стороны ожидают, что боевой модуль поступит на вооружение Вооруженных сил Украины, а также будет поставляться в интересах третьих стран.

"Отметим, что Украина придерживается курса на вступление в Североатлантический альянс. Подписание указанного Меморандума является одним из шагов внедрения стандартов НАТО в производстве оружия и техники, целью которого является совместимость вооружение Украины и стран-членов Альянса", - говорится в сообщении.