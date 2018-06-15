 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина и США создадут новый боевой модуль по стандартам НАТО

Дочернее предприятие ДК "Укроборонпрома" подписало Меморандум о сотрудничестве с одной из ведущих компаний США, специализирующейся на производстве стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

В документе говорится о создании совместного боевого модуля по стандартам НАТО. Соответствующие переговоры и подписание документа состоялись 14 июня в рамках 26-й международной выставки Eurosatory-2018.

Согласно Меморандуму, американская компания будет поставлять пулеметы для боевых модулей. В то же время само производство наладят на одном из предприятий "Укроборонпрома".

Кроме того, компания из США проявила заинтересованность в совместном производстве нестандартных образцов вооружения.

Стороны ожидают, что боевой модуль поступит на вооружение Вооруженных сил Украины, а также будет поставляться в интересах третьих стран.

"Отметим, что Украина придерживается курса на вступление в Североатлантический альянс. Подписание указанного Меморандума является одним из шагов внедрения стандартов НАТО в производстве оружия и техники, целью которого является совместимость вооружение Украины и стран-членов Альянса", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

15 июня, 2018 пятница

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать