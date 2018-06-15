Слова Трампа о "русском Крыме" вырваны из контекста, - Климкин
Об этом в комментарии LB.ua сообщил министр внутренних дел Украины Павел Климкин.
"Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встречи. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым - российский. И насколько мне известно, он не говорил об этом и в последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии - там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасса", - сказал Климкин.
Министр подчеркнул, что никаких подтверждений информации, опубликованной в СМИ, нет.
По его словам, во время встречи с американским президентом Трамп действительно спрашивает, говорят ли люди в Крыму на русском языке "и мы очень подробно разъяснили, как это происходит".
"Я спрашивал у наших иностранных партнеров (о наличии такого разговора, они утверждают, что ... - ред), много фраз подаются вырванными из контекста. К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина", - сказал министр.
Он также напомнил, что Трамп "много чего говорил". Климкин добавил, что знает, кто распространяет ложные слухи. "А вот тиражировать эти глупости - не стоит, это печально", - добавил он.
Вместе с тем, в Белом доме не знают о заявлении президента США Дональда Трампа, которое он якобы сделал лидерам Большой семерки, о том, что Крым является российским.
- Накануне BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах, которые говорили на условиях анонимности, сообщил, что заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в минувшую пятницу. Во время ужина Трамп якобы также интересовался, почему лидеры стали на сторону Украины.
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