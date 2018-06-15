Слова Трампа о "русском Крыме" вырваны из контекста, - Климкин

15 июня, 2018, 15:56

Президент США Дональд Трамп не говорил о принадлежности Крыма России, эти слова вырваны из контекста

Об этом в комментарии LB.ua сообщил министр внутренних дел Украины Павел Климкин.

"Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встречи. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым - российский. И насколько мне известно, он не говорил об этом и в последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии - там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасса", - сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что никаких подтверждений информации, опубликованной в СМИ, нет.

По его словам, во время встречи с американским президентом Трамп действительно спрашивает, говорят ли люди в Крыму на русском языке "и мы очень подробно разъяснили, как это происходит".

"Я спрашивал у наших иностранных партнеров (о наличии такого разговора, они утверждают, что ... - ред), много фраз подаются вырванными из контекста. К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина", - сказал министр.

Он также напомнил, что Трамп "много чего говорил". Климкин добавил, что знает, кто распространяет ложные слухи. "А вот тиражировать эти глупости - не стоит, это печально", - добавил он.

Вместе с тем, в Белом доме не знают о заявлении президента США Дональда Трампа, которое он якобы сделал лидерам Большой семерки, о том, что Крым является российским.