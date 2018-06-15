Сейм Польши одобрил резолюцию, которая призывает Россию освободить политзаключенных
За соответствующее решение отдали голоса 410 депутатов, сообщает "Укринформ".
Текст резолюции с трибуны парламента зачитал депутат "Гражданской платформы" Анджей Галицкий. При этом большинство народных избранников встали и после прочтения текста встретили его аплодисментами.
“В российском лагере умирает режиссер из Крыма Олег Сенцов, который объявил голодовку. Происходит дискуссия на многих международных форумах. Польские парламентарии, которые принимают в них участие, должны в них быть поддержаны сильной резолюцией польского парламента в этом деле”,- отметил перед прочтением резолюции Галицкий.
Проект резолюции имеет название: "В деле освобождения граждан Украины, заключенных в России по политическим мотивам". В ней Сейм обращается к кремлевской власти "с призывом освободить всех граждан Украины, которые удерживаются по политическим мотивам в российских СИЗО и тюрьмах".
"Требуем освобождения режиссера из Крыма Олега Сенцова, осужденного в августе 2015 года на 20 лет колонии за терроризм",- говорится в проекте резолюции.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенного.
- Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
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