Порошенко подписал закон о дипломатической службе

15 июня, 2018, 11:29

Президент Петр Порошенко подписал закон №7322 "О дипломатической службе"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время подписания он отметил, что искренне верит в то, что сегодня украинский дипломат является столь же важным, как и украинский воин.

"Эффективная дипломатическая служба – то, в чем нуждается сегодня государство. Убежден, что новый Закон "О дипломатической службе" сделает отечественную дипломатическую службу передовой, эффективной, вооруженной, защищенной и европейской", - подчеркнул Порошенко.

Отметим, что Верховная рада 7 июня одобрила ранее ветированный главой государства законопроект №7322 "О дипломатической службе" с предложениями Порошенко.

Ранее Порошенко наложил вето на принятый ВР закон "О дипломатической службе", в частности, из-за норм об обязательных консультациях Министерства иностранных дел Украины в парламентском комитете по иностранным делам перед назначением послов Украины.

В новой редакции закона о дипслужбе нардепы предположили, что МИД обязательно проводить консультации в профильном комитете ВР перед внесением президенту представление о назначении посла или главы миссии при международной организации.

По мнению президента, данное положение необходимо исключить из закона, поскольку оно не соответствует Конституции Украины, не согласовывается с законом о комитетах ВР и не учитывает правовые позиции Конституционного суда Украины.