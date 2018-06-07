Рада приняла новую редакцию закона о дипслужбе с предложениями Порошенко

7 июня, 2018, 14:51

Верховная рада Украины одобрила ранее ветированный главой государства законопроект №7322 "О дипломатической службе" с предложениями президента Петра Порошенко

В целом за законопроект с учетом предложений Порошенко проголосовало 226 народных депутатов во время пленарного заседания парламента 7 июня.

Ранее Порошенко наложил вето на принятый ВР закон "О дипломатической службе", в частности, из-за норм об обязательных консультациях Министерства иностранных дел Украины в парламентском комитете по иностранным делам перед назначением послов Украины.

В новой редакции закона о дипслужбе нардепы предусмотрели, что МИД обязательно будет проводить консультации в профильном комитете ВР перед внесением президенту представления относительно назначения посла или главы миссии при международной организации.

По мнению президента, данное положение необходимо исключить из закона, поскольку оно не соответствует Конституции Украины, не согласовывается с законом о комитетах ВР и не учитывает правовые позиции Конституционного суда Украины.

Также, Порошенко не соглашался с предоставлением Кабмину полномочий по определению статуса, задач и функций специальных миссий, которые определены как временные, представляющие Украину и направляются в другое государство.

Как сообщалось, 20 ноября Порошенко внес законопроект о дипломатической службе в Верховную Раду для внеочередного рассмотрения. ВР поддержала соответствующий законопроект №7322 в первом чтении 7 декабря 2017 года, а во втором и в целом - 5 апреля 2018 года.

Как предполагается и нынешним законодательством, послов, представителей и глав миссий при международных организациях будет назначать и увольнять президент Украины по представлению министра иностранных дел. Нововведением стало то, что МИД должен проводить консультации в профильном комитете ВР перед внесением президенту Украины представления о назначении посла.

Согласно законопроекту, порядок ротации дипломатов МИД будет определять, однако она является обязательным условием прохождения дипломатической службы. Сроки долгосрочных командировок дипломатов составят до 4 лет в странах с нормальным климатом и стабильной безопасностью. До 3 лет в государствах со сложными климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью. При этом законопроект предусматривает, что между долгосрочными командировками должен быть перерыв в 2-4 года. Дипломаты могут отказаться от ротации определенное количество раз и в прописанных законом случаях.

Документ предусматривает, что дипломатические должности в органах дипслужбы делятся на три категории - "А", "Б" и "В", в зависимости от порядка назначения, характера и объема полномочий.

Закон вступит в силу через 6 месяцев после его публикации, а ныне действующий закон "О дипломатической службе" потеряет силу.

Отметим, что профильный комитет на своем заседании 6 июня изучил обоснованность каждого отдельного предложения президента и большинством голосов принял решение рекомендовать парламенту не поддерживать его предложения к указанному закону.