Боевики не дают гарантий безопасности на ремонт дамбы в Торецке

15 июня, 2018, 22:27

Ремонт дамбы хранилища с отходами фенольного завода в Торецке нельзя провести из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков

Об этом сказал главный инженер фенольного завода в Торецке Дмитрий Цяпа, информирует "Громадское".

"Нет согласования с противоположной стороны о режиме прекращения огня. Те обращения, которые шли на противоположную сторону, шли через центр координации (СЦКК, - ред.). С декабря 2017 центр взаимодействия двух сторон не работает. У нас гарантий о прекращении огня с противоположной стороны нет. С украинской стороны мы постоянно имеем гарантии. Шламонакопитель находится в 3 километрах от линии соприкосновения", — сказал Цяпа.

В то же время он опроверг информацию о прорыве дамбы и утечке химических отходов.

"Мы проводили обход вчера — дамба целая. По поводу угрозы, то она существует. На дамбе есть повреждения, оползни, поэтому потенциальная угроза остается", — сказал Цяпа.