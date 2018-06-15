Боевики не дают гарантий безопасности на ремонт дамбы в Торецке
Об этом сказал главный инженер фенольного завода в Торецке Дмитрий Цяпа, информирует "Громадское".
"Нет согласования с противоположной стороны о режиме прекращения огня. Те обращения, которые шли на противоположную сторону, шли через центр координации (СЦКК, - ред.). С декабря 2017 центр взаимодействия двух сторон не работает. У нас гарантий о прекращении огня с противоположной стороны нет. С украинской стороны мы постоянно имеем гарантии. Шламонакопитель находится в 3 километрах от линии соприкосновения", — сказал Цяпа.
В то же время он опроверг информацию о прорыве дамбы и утечке химических отходов.
"Мы проводили обход вчера — дамба целая. По поводу угрозы, то она существует. На дамбе есть повреждения, оползни, поэтому потенциальная угроза остается", — сказал Цяпа.
- Напомним, что в Торецке Донецкой области зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода, в котором хранится 270 т отходов.
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