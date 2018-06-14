 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Запретила мама. Кличко рассказал, почему сорвался реванш с Льюисом


фото: proboxing
Виталий Кличко рассказал, кто отговорил Леннокса Льюиса от проведения боя-реванша с ним

Об этом он рассказал The Ring.

Виталий Кличко заявил, что мог провести реванш с Ленноксом Льюисом, однако бой не состоялся, поскольку вмешалась мать британского боксера.

"После того боя Льюис пообещал, что будет реванш. Я очень рад, что мне посчастливилось сразиться с великим чемпионом, каким был Льюис. Я показал свой уровень, я считаю, что победил его, но судьи остановили бой. Тогда, после боя, Льюис сказал мне, чтобы я не беспокоился, что мы снова встретимся на ринге", - вспоминает Кличко.

По словам экс-чемпиона мира он уже прибыл в офис Льюиса для подписания контракта, однако британцу запретили во второй раз драться с ним мама.

"Леннокс пригласил меня в свой офис в Лондоне, чтобы подписать контракт на следующий бой. Я был удивлен, увидев там его маму. Мы обсуждали бой в течение двух часов, его мама не сказала ни слова. Но она пристально изучала меня, сразу было видно, что она мудрая женщина. Потом я уехал, а мне позвонил Леннокс и извинился, сказав, что боя не будет", - рассказал Кличко, который уверен, что не понравился матери Льюиса.

  • Виталий Кличко и Леннокс Льюис встретились 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе в поединке за титул чемпиона мира WBC. Бой был остановлен после шестого раунда из-за сильного рассечения брови у украинца. Льюису присудили победу техническим нокаутом, хотя на судейских записках на тот момент лидировал Кличко.
  • 11 июня Виталий Кличко стал первым украинским боксером, которого ввели в Международный зал славы бокса.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

14 июня, 2018 четверг

13 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать