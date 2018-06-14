Запретила мама. Кличко рассказал, почему сорвался реванш с Льюисом

14 июня, 2018, 14:21

Виталий Кличко рассказал, кто отговорил Леннокса Льюиса от проведения боя-реванша с ним

Об этом он рассказал The Ring.

Виталий Кличко заявил, что мог провести реванш с Ленноксом Льюисом, однако бой не состоялся, поскольку вмешалась мать британского боксера.

"После того боя Льюис пообещал, что будет реванш. Я очень рад, что мне посчастливилось сразиться с великим чемпионом, каким был Льюис. Я показал свой уровень, я считаю, что победил его, но судьи остановили бой. Тогда, после боя, Льюис сказал мне, чтобы я не беспокоился, что мы снова встретимся на ринге", - вспоминает Кличко.

По словам экс-чемпиона мира он уже прибыл в офис Льюиса для подписания контракта, однако британцу запретили во второй раз драться с ним мама.

"Леннокс пригласил меня в свой офис в Лондоне, чтобы подписать контракт на следующий бой. Я был удивлен, увидев там его маму. Мы обсуждали бой в течение двух часов, его мама не сказала ни слова. Но она пристально изучала меня, сразу было видно, что она мудрая женщина. Потом я уехал, а мне позвонил Леннокс и извинился, сказав, что боя не будет", - рассказал Кличко, который уверен, что не понравился матери Льюиса.