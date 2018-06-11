Виталия Кличко ввели в Международный зал боксерской славы

11 июня, 2018, 10:45

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко первым из украинцев вошел в Международный зал боксерской славы

Об этом сообщает Klitschko-brothers.

Торжественная церемония состоялась в штаб-квартире организации в Канастоте (США). Вместе с Виталием Кличко в Международный зал славы были введены американец Рональд Райт и мексиканец Эрик Моралес.

Перед церемонией в Канастоте состоялся парад чемпионов, в котором приняли участие легенды мирового бокса. В параде, кроме Виталия Кличко, принял участие его младший брат - Владимир Кличко. Кроме того, Кличко-старший, по традиции, оставил отпечаток своего кулака, как новый член зала славы.

Виталий Кличко дебютировал среди профессионалов в 1996 году. С 1999 до 2000 года владел титулом чемпиона мира WBO в супертяжелом весе. В 2004-2005 и 2008-2013 году был чемпионом мира WBC. Последний поединок провел осенью 2012 года, о завершении карьеры объявил в 2013-м. Всемирный боксерский совет провозгласил Кличко "вечным" чемпионом мира WBC.