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В Украине снова планируют повысить цены на алкоголь


фото: pravda.lutsk
Министерство экономического развития и торговли выступило с предложением повысить цены на некоторые алкогольные напитки в Украине

Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, предлагают повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%; на виски, ром и джин на 12%; коньяк (бренди) на 6,6-9,5%; вина-на 4,5-13,5%.

"Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности, цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому сейчас размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Также отмечается, что базой расчетов при установлении новых цен на алкоголь послужили данные по стоимости производства за второе полугодие 2017 года от производителей.

  • Напомним, в апреле 2018 года Министерство финансов обнародовало для обсуждения законопроект, который введет фискальный механизм запрета реализации сигарет ниже суммы налогов и себестоимости.
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