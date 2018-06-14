В Украине снова планируют повысить цены на алкоголь
Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте ведомства.
В частности, предлагают повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%; на виски, ром и джин на 12%; коньяк (бренди) на 6,6-9,5%; вина-на 4,5-13,5%.
"Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности, цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому сейчас размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Также отмечается, что базой расчетов при установлении новых цен на алкоголь послужили данные по стоимости производства за второе полугодие 2017 года от производителей.
- Напомним, в апреле 2018 года Министерство финансов обнародовало для обсуждения законопроект, который введет фискальный механизм запрета реализации сигарет ниже суммы налогов и себестоимости.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-