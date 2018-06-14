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"Голубая лагуна" по-украински: как выглядит бирюзовое озеро в карьере на Прикарпатье

На Ивано-Франковщине нашли голубое озеро в карьере, в котором можно плавать и отдыхать на берегу

Пользователи выкладывают фотографии и видео в сети.

Про озеро в деревне Срильче в Ивано-Франковской области рассказала Кристина Смирнова в Instagram. После этого девушку забросали вопросами о том, где оно находится.

"После изложенной истории мне посыпалось море частных сообщений. Отвечаю, мне не жалко. Это замечательное место находится в Городенковском районе, с. Стрильче. Это карьер, где обустроили красивую зону отдыха с пляжем, правда там еще очень много доделывают. На карте не обозначено само озеро, поэтому нужно спрашивать местных жителей, как доехать", - пишет пользовательница.

Пользователи делятся своими фотографиями и видео с карьера.

Другие добавляют, что специалисты уже дали радиационно-гигиеническую оценку воде в карьере. Они уверяют, что она вполне безопасна.

 
 
 
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