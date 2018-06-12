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66 украинских пляжей, где опасно купаться. Карта

Центр общественного здоровья МЗ Украины создал карту пляжей, где не стоит отдыхать и купаться

Ее опубликовали на сайте ЦОС.

На карте обозначили загрязненные пляжи, расположенные возле рек и озер почти по всей Украине. Также признали опасными три пляжа в Одесской области.

"Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандартам по микробному загрязнению по индексу ЛКП - лактопозитивные кишечные палочки", – предупредили специалисты.

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