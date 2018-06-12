66 украинских пляжей, где опасно купаться. Карта

12 июня, 2018, 17:49

Центр общественного здоровья МЗ Украины создал карту пляжей, где не стоит отдыхать и купаться

Ее опубликовали на сайте ЦОС.

На карте обозначили загрязненные пляжи, расположенные возле рек и озер почти по всей Украине. Также признали опасными три пляжа в Одесской области.

"Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандартам по микробному загрязнению по индексу ЛКП - лактопозитивные кишечные палочки", – предупредили специалисты.