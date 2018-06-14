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Правящая партия Грузии выдвинула кандидатуру нового премьера

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру министра финансов Мамуки Бахтадзе

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

36-летний Бахтадзе с 2010 по 2012 год работал генеральным директором Грузинской международной энергетической корпорации. С апреля 2013 года четыре года возглавлял государственную компанию АО "Грузинская Железная дорога".

Бахтадзе стал министром финансов в правительстве бывшего премьера Георгия Квирикашвили 13 ноября 2017 года.

"Он зарекомендовал себя как министр, который хочет научить грузин не влезать в долги", - пишет издание. Одна из последних его инициатив министерства - ограничение на деятельность ломбардов.

По данным СМИ, Мамуку Бахтадзе связывает дружба с Утой Иванишвили - старшим сыном миллиардера и главы "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

Недавно грузинская "желтая пресса" стала активно распространять слухи о том, что Бахтадзе связывают романтические отношения с дочерью Бидзины Иванишвили Гванцой.

Одновременно Бахтадзе заявляет, что не знаком ни с кем из детей Иванишвили.

  • Накануне премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку. Причиной отставки Квирикашвили СМИ называют его разногласия с правительственной командой.
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