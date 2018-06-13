Премьер Грузии подал в отставку
Об этом он заявил на специальном брифинге, сообщает "Грузия Online".
"Сегодня тот момент, когда надо дать возможность главе парламента укомплектовать команду исходя из тех взглядов, которые есть у него", - заявил Квирикашвили.
Он назвал значительные решения, проведенные в сфере экономики: плавающий валютный курс, умеренный рост ставки рефинансирования, шаги, предпринятые с точки зрения избыточных задолженностей и дедолларизации.
Еще вчера, после завершения заседания в офисе правящей коалиции "Грузинская мечта" все лидеры отрицали, что премьер собирался уйти в отставку. А сегодня утром часть членов парламента призвали его покинуть должность.
Причиной отставки Квирикашвили СМИ называют его разногласия с правительственной командой.
Отставка Квирикашвили означает, что состав правительства автоматически отправляется в отставку. После этого парламентское большинство в семидневный срок должно представить президенту новый состав правительства, после чего Георгий Маргвелашвили также через семь дней должен представить парламенту состав правительства.
- Напомним, 31 мая в Тбилиси начались массовые акции протеста против несправедливого, по мнению активистов, расследования убийства двух мальчиков-подростков.
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