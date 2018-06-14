На Донетчине задержали двух боевиков из Славянска
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
В Донецкой области задержали двух граждан Украины, жителей Славянского района Донецкой области, которые подозреваются в участии в составе незаконных вооруженных формирований. Правоохранители установили, что в 2014 году они добровольно вступили в состав незаконных вооруженных формирований.
По данным фактам открыли дела по статье "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".
Пресс-служба сообщает, что с начала 2018 года оперативники Госпогранслужбы установили, задержали и привлекли к уголовной ответственности 42 лица, принимавших участие в незаконных вооруженных формированиях.
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Недавно в Славянске поймали боевика, который 4 года скрывался в храме.
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