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В Славянске поймали боевика, который 4 года скрывался в храме

Полиция схватила жителя Славянска, сотрудничавшего с боевиками оккупационной администрации России в Донецкой области

Об этом сообщает полиция Донетчины.

Весной 2014 года житель Славянского района бросил жену с четырьмя детьми и присоединился к боевикам. Наемник дежурил на блокпосте и строил укрепления для оккупантов.

Во время освобождения города пособник террористов испугался за свое будущее, покинул ряды боевиков и стал жить при храме, надеясь, что его не найдут.

Однако участковые офицеры Славянского отдела полиции установили факт связи жителя поселка Крестище с участниками незаконных вооруженных формирований.

В результате 38-летний мужчина признался правоохранителям, что рыл окопы и осуществлял незаконную фильтрацию - обнаруживал проукраинские настроенных граждан, проверял автотранспорт и багаж.

По факту открыто уголовное производство по статье "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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