В Славянске поймали боевика, который 4 года скрывался в храме

13 июня, 2018, 17:18

Полиция схватила жителя Славянска, сотрудничавшего с боевиками оккупационной администрации России в Донецкой области

Об этом сообщает полиция Донетчины.

Весной 2014 года житель Славянского района бросил жену с четырьмя детьми и присоединился к боевикам. Наемник дежурил на блокпосте и строил укрепления для оккупантов.

Во время освобождения города пособник террористов испугался за свое будущее, покинул ряды боевиков и стал жить при храме, надеясь, что его не найдут.