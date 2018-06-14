Европарламент призвал Россию прекратить оккупацию Грузии
Резолюцию парламент утвердил большинством голосов, сообщает "Грузия Online".
Согласно резолюции, Европарламент поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. В документе отмечается, что суверенитет, независимость и урегулирование конфликтов мирным путем являются существенными для укрепления европейского порядка безопасности.
Парламентарии отмечают, что решение конфликта Грузии является существенным для укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте, а конфликты и оккупация Грузии представляют потенциальную угрозу для суверенитета европейских стран.
Европарламент призвал Россию отменить решение о признании независимости регионов Грузии - Южной Осетии и Абхазии.
Европарламент также призвал Россию безоговорочно выполнять обязательства, взятые на себя соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года, особенно те, которые предусматривают вывод российских вооруженных сил с территории Грузии.
Также Европарламент призвал Россию прекратить оккупацию территорий Грузии - Абхазии и Южной Осетии, и уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии. Европарламент призвал Россию предоставить миссии мониторинга Евросоюза беспрепятственный доступ, чтобы миссия выполняла обязательства, предусмотренные мандатом, на территории Грузии.
- Напомним, 455 депутатов Европейского парламента сегодня также приняли резолюцию с требованием немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины.
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