Европарламент призвал Россию прекратить оккупацию Грузии

14 июня, 2018, 23:10

Европарламент в четверг одобрил резолюцию по Грузии "Захваченные территории Грузии спустя 10 лет российской интервенции", в которой призвал РФ закончить оккупацию грузинских территорий

Резолюцию парламент утвердил большинством голосов, сообщает "Грузия Online".

Согласно резолюции, Европарламент поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. В документе отмечается, что суверенитет, независимость и урегулирование конфликтов мирным путем являются существенными для укрепления европейского порядка безопасности.

Парламентарии отмечают, что решение конфликта Грузии является существенным для укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте, а конфликты и оккупация Грузии представляют потенциальную угрозу для суверенитета европейских стран.

Европарламент призвал Россию отменить решение о признании независимости регионов Грузии - Южной Осетии и Абхазии.

Европарламент также призвал Россию безоговорочно выполнять обязательства, взятые на себя соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года, особенно те, которые предусматривают вывод российских вооруженных сил с территории Грузии.

Также Европарламент призвал Россию прекратить оккупацию территорий Грузии - Абхазии и Южной Осетии, и уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии. Европарламент призвал Россию предоставить миссии мониторинга Евросоюза беспрепятственный доступ, чтобы миссия выполняла обязательства, предусмотренные мандатом, на территории Грузии.