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Европарламент требует освободить Сенцова и других украинских политзаключенных


фото: AP
455 депутатов Европейского парламента приняли резолюцию с требованием немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины

Об этом говорится на сайте ведомства.

В резолюции Европарламент строго осуждает приговор против Олега Сенцова, вынесенный 2015 года судом в Ростове-на-Дону. Евродепутаты также обеспокоены делом осужденного Александра Кольченко и незаконно задержанного украинца Владимира Балуха, который голодает с 19 марта. Европарламент считает, что их дела противоречат международному праву и элементарным стандартам правосудия.

Депутаты напоминают, что 14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку, чтобы добиться освобождения незаконно задержанных соотечественников, и обеспокоены последствиями голодания для здоровья Сенцова.

Депутаты призывают власти РФ обеспечить Сенцову всю необходимую медицинскую помощь и придерживаться медицинской этики, в частности, не навязывать принудительное кормление или любое другое нежелательное поведение, которое может быть проявлением пытки или проявляться в других жестоких формах.

Парламентарии ЕС обеспокоены тем, что много украинских политзаключенных, в частности, Николай Карпюк, Владимир Присич, Алексей Черный и Евгений Панов, подвергались пыткам.

Сейчас, утверждают евродепутаты, в России находятся более 70 украинских политзаключенных. Европарламент отдельно осуждает нарушение Россией международного права в оккупированном Крыму.

Кроме того, евродепутаты также требуют немедленного освобождения директора правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюба Титиева и всех других политических заключенных в РФ.

  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
  • Вместе с Сенцовим стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно удерживаемых украинцев.
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