За неделю в Украине более 1300 человек заболели корью

13 июня, 2018, 11:11

За 23-ю неделю этого года в Украине корью заболело 1345 человек (523 взрослых и 822 ребенка)

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

С начала года корью заболели 20 553 человека – 8 331 взрослых и 12 222 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 2973 человека: 918 взрослых и 2055 детей), Закарпатской (всего 2547 людей: 463 взрослых и 2084 ребенка), Ивано-Франковской (всего 2367 людей: 685 взрослых и 1682 ребенка), Одесской (всего 1839 людей: 898 взрослых и 941 ребенок), городе Киеве (всего 1466 людей: 910 взрослых и 556 детей) и Черновицкой (всего 1177 человек: 383 взрослых и 789 детей) областях.

За это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых.