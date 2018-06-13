Водка из мглы: Как туман превращают в алкоголь в Сан-Франциско
Об этом пишет Market Watch.
Сан-Франциско известен своими туманами. Он возникает из-за разницы температур и "ложится" на город большую часть года. У него даже есть имя - "Карл".
Компания Hangar One решила, что из этого тумана можно сделать водку. За помощью они обратились в Международную некоммерческую организацию FogQuest. Она помогает решить проблемы с получением воды из туманов в засушливых районах.
Вместе с организацией Hangar One в 2015 году установила сетки на высоких холмах в окрестностях Сан-Франциско, чтобы "ловить" мглу. Воду из тумана "Карл" конденсируют с помощью специальных вертикальных сеток из полиэтилена или полипропилена.
В 2016 году из этой воды сделали первую водку. Собранную воду смешали с водкой, которую получили из красного вина с местных виноградников. Продукт получил положительные отзывы.
В 2017-м с помощью FogQuest были установлены усовершенствованные сетки, которые собирают больше воды. Но нужен был год, чтобы набрать воду для создания Fog Point Vodka.
Летом, в пиковый сезон, квадратный метр сетки за день собирает около четырех литров воды. Собранную воду компания вновь смешала с дистиллятом из местного винограда.
Получился напиток с ароматом теплых влажных камней, ярким цитрусовым вкусом и нотами кокоса и карамели.
- Ранее стало известно, что на замену алкогольного тренда прошлого года - коктейля Апероля, пришли новые напитки, среди которых есть текила и джин.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-