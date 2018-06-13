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Водка из мглы: Как туман превращают в алкоголь в Сан-Франциско

В Сан-Франциско придумали систему, с помощью которой туман превращают в основу для водки

Об этом пишет Market Watch.

Сан-Франциско известен своими туманами. Он возникает из-за разницы температур и "ложится" на город большую часть года. У него даже есть имя - "Карл".

Компания Hangar One решила, что из этого тумана можно сделать водку. За помощью они обратились в Международную некоммерческую организацию FogQuest. Она помогает решить проблемы с получением воды из туманов в засушливых районах.

Вместе с организацией Hangar One в 2015 году установила сетки на высоких холмах в окрестностях Сан-Франциско, чтобы "ловить" мглу. Воду из тумана "Карл" конденсируют с помощью специальных вертикальных сеток из полиэтилена или полипропилена.

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В 2016 году из этой воды сделали первую водку. Собранную воду смешали с водкой, которую получили из красного вина с местных виноградников. Продукт получил положительные отзывы.

В 2017-м с помощью FogQuest были установлены усовершенствованные сетки, которые собирают больше воды. Но нужен был год, чтобы набрать воду для создания Fog Point Vodka.

Летом, в пиковый сезон, квадратный метр сетки за день собирает около четырех литров воды. Собранную воду компания вновь смешала с дистиллятом из местного винограда.

Получился напиток с ароматом теплых влажных камней, ярким цитрусовым вкусом и нотами кокоса и карамели.

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