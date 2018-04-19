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Трендовые напитки 2018-го. Какой алкоголь будет популярным в этом году

На смену прошлогоднему коктейлю Аперолю пришли новые напитки, среди которых есть текила и джин

Список трендовых алкогольных напитков опубликовали в журнале Tatler.

В этом году в тренде будут виски, водка и текила. Также популярной будет и эспрессо-текила. В списке алкотрендов есть лишь один легкий напиток – шампанское. На втором месте – джин с тоником.

Наиболее популярным станет классический Негрони. Этот коктейль делают из сухого джина, биттера Campari и красного вермута.

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Как сделать Негрони дома:

  • 30 мл джина
  • 30 мл сладкого красного вермута
  • 30 мл кампари
  • 1 апельсин для украшения
  • Лед

В шейкер или термос со льдом заливаем кампари, вермут и джин. Энергично взбалтываем и процеживаем в охлажденный бокал. Сверху украшаем кусочком апельсина.

Зато из моды выходят розовое вино, коктейль Elderflower на основе ликера или шампанского и Апероль-шприц.

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