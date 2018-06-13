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Усик вошел в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира


фото: RingSide24
Украинец Александр Усик вошел в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира по версии журнала The Ring

Об этом сообщает сайт журнала The Ring.

Усик впервые вошел в престижный рейтинг боксеров, независимо от весовой категории и расположился в нем на 10-й позиции. Второе место в классификации занимает еще один украинец - Василий Ломаченко.

Возглавляет рейтинг казахстанец Геннадий Головкин. Вслед за Ломаченко идут американцы Теренс Кроуфорд и Майки Гарсия, японец Наойя Инуэ, тайландець Срисакет Сор Рунгвисай, американец Эрол Спенс, россиянин Сергей Ковалев и филиппинец Донни Ньетес.

  • Александр Усик является чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям WBO и WBC.
  • Украинец летом должен провести финальный бой Всемирной боксерской суперсерии против россиянина Мурата Гассиева, который был отложен из-за травмы украинца.
  • В предыдущем поединке Усик победил латвийца Майриса Бриедиса и отобрал у него титул WBC.
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