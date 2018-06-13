13 июня, 2018, 11:44

Украинец Александр Усик вошел в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира по версии журнала The Ring

Об этом сообщает сайт журнала The Ring.

Усик впервые вошел в престижный рейтинг боксеров, независимо от весовой категории и расположился в нем на 10-й позиции. Второе место в классификации занимает еще один украинец - Василий Ломаченко.

Возглавляет рейтинг казахстанец Геннадий Головкин. Вслед за Ломаченко идут американцы Теренс Кроуфорд и Майки Гарсия, японец Наойя Инуэ, тайландець Срисакет Сор Рунгвисай, американец Эрол Спенс, россиянин Сергей Ковалев и филиппинец Донни Ньетес.