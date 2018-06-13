Со сборной Испании погнали тренера, который подписал контракт с "Реалом"

13 июня, 2018, 13:17

Хулена Лопетеги уволили с поста главного тренера сборной Испании за то, что он перед чемпионатом мира подписал контракт с "Реалом"

Об этом сообщает Marca.

Об отставке объявил президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес. Причиной увольнения стало то, что Лопетеги 12 июня подписал контракт с мадридским "Реалом". Возмущение испанской федерации вызвало то, что тренер заключил соглашение до чемпионата мира, досрочно расторгнув контракт со сборной Испании. Пока не известно, кто будет тренировать испанскую команду.

Лопетеги возглавил национальную команду Испании летом 2016 года, сменив на посту главного тренера Висенте дель Боске. Под его руководством испанцы вышли в финальную часть ЧМ-2018 с первого места в отборочной группе, не испытав ни одного поражения в десяти матчах. В мае Лопетеги продлил контракт с Королевской испанской футбольной федерацией до 2020 года. За его досрочное расторжение "Реал" заплатит 2 млн евро.

Ранее Лопетеги тренировал юношескую и молодежную сборную Испании, которые приводил к победам на чемпионатах Европы для игроков в возрасте 19 и 21 год. С 2014 по 2016 год он работал в португальском "Порту", а в сезоне-2008/09 возглавлял резервную команду "Реала".