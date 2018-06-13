"Янтарное дело": суд не продлил обязанности Розенблату, а Полякову их оставил

13 июня, 2018, 13:13

Соломенский суд по "янтарному делу" не продлил срок действия обязанностей народному депутату Бориславу Розенблату, но продлил Максиму Полякову

Это отмечается в соответствующем постановлении суда, сообщает "Судебный репортер".

Речь шла об обязанностях, как прибывать к детективу, прокурору или в суд по первому их требованию, сообщать об изменении своего места жительства, работы, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми.

В случае с Розенблатом прокурор утверждал, что тот может уехать в Германию. По информации САП, в Розенблата есть право проживания на территории этой страны, а 19.10.2017 подозреваемый с использованием дипломатического паспорта, полученного для служебной поездки в Израиль, пытался вылететь в Германию.

Однако суд решил, что на заседании указанные факты не были доказаны, а сторона защиты отрицала наличие права проживания на территории Германии.

Суд отметил, что угроза бегства не вытекает из возможности пересечь границу государства. Для того, чтобы это обстоятельство имело реальный характер нужно доказывать наличие других обстоятельств: характеристики личности, ее моральный облик, место жительства, профессию, доход, семейные отношения, любые связи с другой страной или наличие связей в другом месте. Как считает суд, такие обстоятельства в заседании относительно Розенблата доведены не были.

Относительно Розенблата действует мера пресечения в виде залога. Такой вид меры пресечения не имеет срока действия и является действующим как на стадии досудебного расследования, так и на стадии судебного разбирательства.

В случае с Поляковым суд продлил на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на него при применении меры пресечения в виде залога. Также продлены обязанности его парламентской помощнице Татьяне Любонько.

Решение о Розенблате приняла судья Анна Сергиенко, а в отношении Полякова и Любонько - Вадим Сенин.

Как известно, по окончанию расследования «янтарного дела» НАБУ зарегистрировало отдельное уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения и недостоверного декларирования в действиях Максима Полякова. Сыщиков заинтересовало приобретение сестрой нардепа квартиры, в которой поселился сам Полякова, а также его зарубежные поездки.