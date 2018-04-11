Розенблата признали потерпевшим в деле провокации взятки детективами НАБУ
11 апреля, 2018, 18:11
Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты нардепа Борислава Розенблата и признал его потерпевшим в открытом производстве ГПУ о якобы провокации взятки по "янтарному делу"
Об этом говорится в постановлении суда, которое обнародовала "Украинская правда".
Согласно документу, суд обязал отменить постановление следователя ГПУ Григоришина Г. М. от 19 октября 2017 года по уголовному производству № 420170000000002187 об отказе признать Розенблата потерпевшим.
Определение суда не подлежит обжалованию.
Адвокат Розенблата Алексей Шевчук уточнил, что по жалобе защиты в ЕРДР было внесено дело о провокации взятки сотрудниками НАБУ.
Фото: "Украинская правда"
- Напомним, Розенблата подозревают в организации незаконной добычи янтаря на украинском Полесье, в т.ч. с лоббированием принятия соответствующего законопроекта и судебных решений.
- 18 июля суд обязал Розенблата носить электронный браслет, не отлучаться из Киева и Житомира без разрешения следователя, сдать все свои заграничные паспорта, воздерживаться от общения с другими фигурантами в уголовном производстве. Розенблат надел браслет 19 июля.
- 17 октября Розенблат заявил, что у него закончился срок действия меры пресечения
- 19 октября нардепа Борислава Розенблата задержали на борту самолета в аэропорту "Киев", после чего отпустили.
- Розенблат заявил, что пытался выехать в Германию по дипломатическому паспорту, который получил после обращения к главе Верховной Рады.
- 20 октября Национальное антикоррупционное бюро открыло новое уголовное производство по факту возможного подлога документов для выдачи дипломатического паспорта народному депутату Бориславу Розенблату.
- 9 февраля Соломенский райсуд Киева постановил отменить обязательства носить электронное средство контроля для нардепа Борислава Розенблата.
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