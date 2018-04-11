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Розенблата признали потерпевшим в деле провокации взятки детективами НАБУ

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты нардепа Борислава Розенблата и признал его потерпевшим в открытом производстве ГПУ о якобы провокации взятки по "янтарному делу"

Об этом говорится в постановлении суда, которое обнародовала "Украинская правда".

Согласно документу, суд обязал отменить постановление следователя ГПУ Григоришина Г. М. от 19 октября 2017 года по уголовному производству № 420170000000002187 об отказе признать Розенблата потерпевшим.

Определение суда не подлежит обжалованию.

Адвокат Розенблата Алексей Шевчук уточнил, что по жалобе защиты в ЕРДР было внесено дело о провокации взятки сотрудниками НАБУ.

Фото: "Украинская правда"

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