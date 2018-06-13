"Грязные" правоохранители готовят провокации против меня и правительства, - Гройсман
Об этом премьер сообщил во время заседания Кабинета министров, передает Еспресо.TV.
Несмотря на то, что был принят закон "маски-шоу стоп", который должен снизить давление на бизнес со стороны правоохранителей, только в отдельных регионах его придерживаются и лишь на 20-30%.
Гройсман добавил, что поддерживает правоохранителей, которые защищают государственный суверенитет, но презирает тех, кто разрушает экономику. Во время заседания Правительства он обратился к тем, кто крышует нелегальный бизнес и контрабанду.
"Я знаю, что вы обсуждаете мои слова, мои позиции по этому поводу и мою непреклонность. Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и чиновников", - отметил премьер.
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Гройсман подчеркнул, что правоохранители обязаны в первую очередь наполнять государственную казну и служить государству, а не "премьеру или кому-то другому".
Глава правительства также заявил, что планирует внести изменения в закон о "маски-шоу стоп", которые предусматривают ужесточение ответственности для тех, кто давит на бизнес, и добавил, что в ближайшее время обратится к парламенту с просьбой как можно скорее принять эти изменения.
- В сентябре 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что силовые структуры прекратят силовые операции на предприятиях.
- 1 декабря президент Петр Порошенко подписал соответствующий документ. Этим законом установлен запрет на изъятие электронных информационных систем и обязанность стороны обвинения делать копии необходимой информации.
- По данным Нацполиции, из-за недостатка видеокамер, необходимых согласно так называемого закона маски-шоу стоп, правоохранители становятся в очередь для проведения обысков.
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