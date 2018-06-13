"Грязные" правоохранители готовят провокации против меня и правительства, - Гройсман

13 июня, 2018, 13:47

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отдельные правоохранители готовят провокации против него и правительства

Об этом премьер сообщил во время заседания Кабинета министров, передает Еспресо.TV.

Несмотря на то, что был принят закон "маски-шоу стоп", который должен снизить давление на бизнес со стороны правоохранителей, только в отдельных регионах его придерживаются и лишь на 20-30%.

Гройсман добавил, что поддерживает правоохранителей, которые защищают государственный суверенитет, но презирает тех, кто разрушает экономику. Во время заседания Правительства он обратился к тем, кто крышует нелегальный бизнес и контрабанду.

"Я знаю, что вы обсуждаете мои слова, мои позиции по этому поводу и мою непреклонность. Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и чиновников", - отметил премьер.

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Гройсман подчеркнул, что правоохранители обязаны в первую очередь наполнять государственную казну и служить государству, а не "премьеру или кому-то другому".

Глава правительства также заявил, что планирует внести изменения в закон о "маски-шоу стоп", которые предусматривают ужесточение ответственности для тех, кто давит на бизнес, и добавил, что в ближайшее время обратится к парламенту с просьбой как можно скорее принять эти изменения.