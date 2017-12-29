Закон "маски-шоу стоп" заставил правоохранителей становиться в очередь, чтобы провести обыск, - Князев

29 декабря, 2017, 12:50

Из-за недостатка видеокамер, необходимых согласно так называемому закону маски-шоу стоп, правоохранители становятся в очередь для проведения обысков

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в интервью УНИАН.

Сейчас в Украине не хватает видеокамер для фиксации следственных действий в рамках так называемого закона "маски-шоу стоп". Сейчас правоохранители договариваются между собой относительно обеспечения видеозаписи.

Читайте также: Бизнес говорит, что его кошмарят силовики. Как будут бороться с маски-шоу: новый закон

"Если сегодня ночью уголовный розыск пойдет проводить 71 обыск, то 71 камеру я за вчера и позавчера взимал со всех регионов. Мне руководители областных управлений жалуются, а я говорю: "Дайте мне, в обед - отдам", - рассказал Князев.

По словам Князева, даже если сейчас объявить тендер на закупку камер, процесс продолжится еще в следующем году.