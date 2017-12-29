Закон "маски-шоу стоп" заставил правоохранителей становиться в очередь, чтобы провести обыск, - Князев
Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в интервью УНИАН.
Сейчас в Украине не хватает видеокамер для фиксации следственных действий в рамках так называемого закона "маски-шоу стоп". Сейчас правоохранители договариваются между собой относительно обеспечения видеозаписи.
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"Если сегодня ночью уголовный розыск пойдет проводить 71 обыск, то 71 камеру я за вчера и позавчера взимал со всех регионов. Мне руководители областных управлений жалуются, а я говорю: "Дайте мне, в обед - отдам", - рассказал Князев.
По словам Князева, даже если сейчас объявить тендер на закупку камер, процесс продолжится еще в следующем году.
- В сентябре премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что силовые структуры прекратят силовые операции на предприятиях.
- 1 декабря президент Петр Порошенко подписал соответствующий документ. Этим законом установлен запрет на изъятие электронных информационных систем и обязанность стороны обвинения делать копии необходимой информации.
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