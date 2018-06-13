Почему работа мозга ухудшается. 10 опасных причин

13 июня, 2018, 17:43

Избыток информации может привести к провалам в памяти, а из-за снотворного могут возникнуть и навязчивые суицидальные мысли

Об этом пишет UkrHealth.

Отсутствие завтрака. Отсутствие завтрака негативно влияет на работоспособность и тонус человека в течение дня. Дело не только в отсутствии нужной энергии, но и в том, что отсутствие завтрака снижает уровень сахара в крови. А это затрудняет поступление в мозг питательных веществ.

Избыток сахара. Для продуктивной работы мозга рекомендуют есть сладкое, особенно горький шоколад. Однако избыточное количество сахара вызывает проблемы с усвоением белка и питательных веществ. Это также может привести к тому, что питательные вещества в мозг не будут поступать.

Недосыпание. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 100 лет продолжительность сна человека уменьшилась на 20%. Недосыпание опасно тем, что человек становится рассредоточенным, у него ухудшается мелкая моторика. Регулярное недосыпание вызывает отмирание клеток мозга.

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Стресс. Сильное психоэмоциональное напряжение ведет к разрыву связей между нейронами и затрудняет понимание причинно-следственных связей и последовательности событий. Накопленный стресс ухудшает память и снижает интеллектуальный потенциал.

Антидепрессанты и снотворное. Употребление снотворных и некоторых антидепрессантов может ухудшить память и даже привести к амнезии. Также эти препараты могут вызвать слабоумие и навязчивые суицидальные мысли.

Курение. Никотин, который в сигаретах, сужает сосуды мозга. Помимо проблем, связанных с нехваткой питательных веществ в мозге, курение в несколько раз увеличивает риск болезни Альцгеймера.

Солнце. Отсутствие достаточного количества солнечного света непосредственно влияет на познавательные способности человека.

Ультрафиолет, который человек получает с солнечным светом, регулирует кровообращение. Также солнечный свет способствует выработке серотонина - гормона, влияющего на настроение человека.

Вода. Недостаток воды вызывает уменьшение объема мозга, что значительно снижает его работоспособность и может привести к потере способности запоминать информацию.

За день нужно выпивать 30 - 40 мл жидкости на один килограмм массы тела.

Избыток информации. Запоминание информации - это тренировка мозга и поддержание его в тонусе. Однако мозг может перестать справляться с ней, если информации станет слишком много. Так могут появиться провалы в памяти.

Многозадачность. Если человек одновременно воспринимает слишком много источников информации, ни один из них может не усвоиться должным образом, а сознание - привыкнуть к такому режиму работы.