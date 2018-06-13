Названо имя бойца, который вчера погиб на Донбассе
13 июня, 2018, 14:49
За прошедшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил погиб 29-летний боец Алексей Зиновьев
Военный был родом из Винницы, сообщает Винница News.
По информации представителя Минобороны Александра Мотузяника, военный погиб от пули снайпера.
"Вследствие боевых действий вблизи Новгородского от выстрела вражеского снайпера один украинский военнослужащий погиб", - отметил Мотузяник.
- Напомним, за прошедшие сутки также двое военнослужащих получили ранения.
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