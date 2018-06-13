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Сутки в ООС: один украинский боец погиб, еще двое - ранены. Потери врагов - 9 человек

За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, 13 июня двое украинских бойцов получили ранения на фронте

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

На протяжении прошлых суток, 12 июня, ситуация на Донбассе была контролируемой, интенсивность боев оставалась на прежнем уровне.

Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское Луганской области. На Горловском направлении - в районе населенного пункта Луганское. Враг активизировался на Донецком направлении вблизи Новотроицкого. Не прекращаются бои на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Гнутове, Водяное и Лебединское.

Российско-оккупационные войска 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии, из них 9 раз использовали минометы калибров 120 мм и 82 мм. Подразделения украинских военных давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки 1 украинский военнослужащий погиб. По данным разведки вчера вечером была уничтожена боевая бронированная машина противника. Всего за сутки 5 оккупантов было уничтожено и 4 ранены", - подчеркнули в ведомстве.

Этой ночью оккупанты 7 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза палили из оружия, запрещенного Минскими соглашениями вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка. Во время боев двое украинских защитников получили ранения. Все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными.

 

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