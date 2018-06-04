 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Черный дельфин умер из-за 8 килограммов пластиковых пакетов

В Таиланде черный дельфин умер из-за пакетов, которые застряли в его желудке

Об этом пишет The Guardian.

Черный кит проглотил 80 пакетов. Вместе они весят почти восемь килограммов. Пластиковые пакеты застряли в желудке и горле дельфина. Из-за этого он не мог есть и переваривать пищу.

Пока специалисты извлекали дельфина на берег, его вырвало пятью пакетами.

Экологи пытались поддерживать животное на плаву с помощью лодок. Также специалисты установили тент над ним для защиты от палящих лучей солнца.

null

Спасти животное не удалось: дельфин умер на берегу.

"Если у вас в желудке 80 пакетов, можете считать, что вы уже умерли", — сказал биолог-океанограф Тон Тамронгнавасават.

Таиланд - крупный потребитель пластиковых пакетов, поэтому в мае правительство объявило о намерении ввести дополнительный налог на них.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 июня, 2018 понедельник

больше новостей

4 июня, 2018 понедельник

3 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать