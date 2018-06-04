Черный дельфин умер из-за 8 килограммов пластиковых пакетов

4 июня, 2018, 13:45

В Таиланде черный дельфин умер из-за пакетов, которые застряли в его желудке

Об этом пишет The Guardian.

Черный кит проглотил 80 пакетов. Вместе они весят почти восемь килограммов. Пластиковые пакеты застряли в желудке и горле дельфина. Из-за этого он не мог есть и переваривать пищу.

Пока специалисты извлекали дельфина на берег, его вырвало пятью пакетами.

Экологи пытались поддерживать животное на плаву с помощью лодок. Также специалисты установили тент над ним для защиты от палящих лучей солнца.

Спасти животное не удалось: дельфин умер на берегу.

"Если у вас в желудке 80 пакетов, можете считать, что вы уже умерли", — сказал биолог-океанограф Тон Тамронгнавасават.

Таиланд - крупный потребитель пластиковых пакетов, поэтому в мае правительство объявило о намерении ввести дополнительный налог на них.