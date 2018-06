Как выглядит ночной Персидский залив из космоса. Фото NASA

13 июня, 2018, 16:39

Астронавт NASA Ричард Арнольд сделал снимок Персидского залива из космоса ночью

Он опубликовал фото в Twitter.

На снимке есть не только Персидский залив, но и огни городов, которые находятся возле его берегов.

Even the dark of night can not subdue the rich hues of the desert bordering the Persian Gulf. #Qatar #Dubai #AbuDhabi #Oman #Iran #SaudiArabia #Bahrain #UAE pic.twitter.com/r6NmXYiqTn

- Ricky Arnold (@astro_ricky) 11 июня 2018

"Даже темнота ночи не может скрыть красок пустыни, которая граничит с Персидским заливом", - написал Арнольд.

Площадь персидского залива - 239 000 квадратных километров. Длина составляет 926 километров, а ее ширина - 180-320 километров. На берегах залива расположены Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и другие страны.

Напомним, телескоп "Хаббл" опубликовал снимки искривленной галактики NGC 3256, что освещает космос. Ее еще называют "фабрикой сверхновых".