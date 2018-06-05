"Хаббл" опубликовал новые изображения галактики NGC 3256, что освещает космос

5 июня, 2018, 10:25

Телескоп "Хаббл" опубликовал снимки искаженной галактики NGC 3256, которую еще называют "фабрикой сверхновых"

Галактика, в которой астрономы ежегодно наблюдают взрывы сверхновых, является реликтом столкновения двух спиральных галактик - оно произошло более 500 миллионов лет назад, говорится на сайте телескопа.

При слиянии галактик крайне редко сталкиваются звезды, поскольку они находятся на гигантских расстояниях друг от друга. Однако газ и пыль в таких космических объектах сильно взаимодействуют, создавая яркое и сильное свечение.

NGC 3256 вмещает в себя огромное количество новорожденных звезд, которые образуют группы и кластеры - они наиболее ярко светят в дальнем инфракрасном диапазоне, что делает NGC 3256 одной из самых ярких мировых галактик, за которой может наблюдать человечество. При этом NGC 3256 находится на расстоянии более 100 млн световых лет от Земли.

Кроме более тысячи звездных скоплений в центральной части галактики, астрономы могут изучать вращение областей молекулярного газа и темной пыли - в основном их орбита строится вокруг реликтовых ядер галактик. Ученые считают, что через сотни миллионов лет их ядра также сольются, и на месте NGC 3256 появится новая эллиптическая галактика.

Космический телескоп "Хаббл" был запущен на земную орбиту 24 апреля 1990 года. Планируется, что он будет списан только после 2030 года. Основной сферой его деятельности является изучение различных космических объектов. При этом благодаря отсутствию земной атмосферы качество его съемки примерно в 10 раз лучше, чем у аналогичного телескопа, который находится на поверхности планеты.

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