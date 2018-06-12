"Вставлять диски" - это порочная практика”. Нейрохирург объяснил, почему

12 июня, 2018, 17:10

Глава МЗ Ульяна Супрун вместе с нейрохирургом Вадимом Ильяшенко разрушила миф о том, что межпозвонковые диски, "выпадают" и рассказала, каким должен быть правильный диагноз

Объяснение нейрохирурга Супрун опубликовала на своей Facebook-странице.

Межпозвоночные диски - это эластичные хрящевые "прокладки" между позвонками. Каждый из них состоит из внешнего фиброзного кольца, которое непосредственно связывает позвонки, и внутреннего пульпозного ядра, которое по консистенции напоминает плотный гель.

Межпозвонковые диски не просто вставлены в позвоночник, вроде шайб. Они очень прочно связаны с позвоночником, поэтому не могут просто сместиться или выпасть в процессе повседневной активности. Соответственно, их нельзя вставить на место или вправить.

Хруст или щелчки во время "вправления" диска не означает, что диск "выпал". На самом деле их производят межпозвонковые суставы.

"Если вам предлагали или предлагают поставить диск на место, будьте предусмотрительны. Диагноза "выпадающий диск" не существует.”Вставлять диски" - это порочная практика", - говорится в публикации врача.

Смещаться могут отдельные фрагменты внутреннего ядра диска через трещины в фиброзном кольце, которые возникают вследствие дегенеративно-дистрофических процессов, а именно грыжи дисков. В таких случаях также невозможно каким-то образом осуществить вправление этих фрагментов обратно.