"Остеохондроз — коммерческий миф". Супрун рассказала, что на самом деле означает эта болезнь

3 мая, 2018, 13:17

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун разрушила миф об остеохондрозе и объяснила его истинные симптомы

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

В международной классификации болезней остеохондроз существует, однако его специфика существенно отличается от того, как его объясняют некоторые врачи в Украине. Обычно такой диагноз человек может получить из-за жалобы на боль в спине.

"Это группа редких заболеваний, связанные с нарушением нормального развития роста костей с поражением центров окостенения в епифизе. Как правило, начинается в детстве как дегенеративное или некротическое состояние. Как примеры могут быть болезнь Пертеса, болезнь Осгуда-Шляттера, болезнь Шейермана", - пишет Супрун.

Для лечения назначают рентген, МРТ, обезболивающие препараты и другие дорогостоящие методы.

Когда же пациент в западных странах обращается с такими жалобами, врачи используют диагноз back pain, что означает "боль в спине". За такого диагноза рекомендуют быть физически активными, а также предлагают лечебные упражнения или нестероидные обезболивающие препараты.

Дополнительное обследование назначают только тогда, когда пациент сообщает о соответствующие симптомы - нарушения чувствительности конечностей, слабость в мышцах, нарушение функции органов таза и тому подобное.

Чтобы обойти боль в спине, доктор Ульяна Супрун рекомендует:

Оставаться подвижным насколько это возможно и стараться продолжать свою ежедневную деятельность. Длительное отсутствие активности может ухудшить состояние;

Выполнять простые упражнения для спины;

Принимать противовоспалительные обезболивающие средства, но после консультации с врачом;

Обезболивание лучше начинать с легких препаратов. По результатам исследований, сильные обезболивающие, которые, например, содержат опиоиды, не обеспечивают более эффективного облегчения боли и могут навредить организму.

Если боль не исчезает в течение месяца, мешает выполнять ежедневную деятельность и со временем ухудшается - врач назначит дополнительное лечение.