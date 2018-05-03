"Остеохондроз — коммерческий миф". Супрун рассказала, что на самом деле означает эта болезнь
Об этом она написала на своей Facebook-странице.
В международной классификации болезней остеохондроз существует, однако его специфика существенно отличается от того, как его объясняют некоторые врачи в Украине. Обычно такой диагноз человек может получить из-за жалобы на боль в спине.
"Это группа редких заболеваний, связанные с нарушением нормального развития роста костей с поражением центров окостенения в епифизе. Как правило, начинается в детстве как дегенеративное или некротическое состояние. Как примеры могут быть болезнь Пертеса, болезнь Осгуда-Шляттера, болезнь Шейермана", - пишет Супрун.
Для лечения назначают рентген, МРТ, обезболивающие препараты и другие дорогостоящие методы.
Когда же пациент в западных странах обращается с такими жалобами, врачи используют диагноз back pain, что означает "боль в спине". За такого диагноза рекомендуют быть физически активными, а также предлагают лечебные упражнения или нестероидные обезболивающие препараты.
Дополнительное обследование назначают только тогда, когда пациент сообщает о соответствующие симптомы - нарушения чувствительности конечностей, слабость в мышцах, нарушение функции органов таза и тому подобное.
Чтобы обойти боль в спине, доктор Ульяна Супрун рекомендует:
- Оставаться подвижным насколько это возможно и стараться продолжать свою ежедневную деятельность. Длительное отсутствие активности может ухудшить состояние;
- Выполнять простые упражнения для спины;
- Принимать противовоспалительные обезболивающие средства, но после консультации с врачом;
- Обезболивание лучше начинать с легких препаратов. По результатам исследований, сильные обезболивающие, которые, например, содержат опиоиды, не обеспечивают более эффективного облегчения боли и могут навредить организму.
Если боль не исчезает в течение месяца, мешает выполнять ежедневную деятельность и со временем ухудшается - врач назначит дополнительное лечение.
- Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как сохранить здоровье зубов и красивую улыбку.
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