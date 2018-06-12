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Неймар расплакался на телешоу, попав в комнату своего детства


фото: twitter
Бразильский футболист Неймар не сдержал слез, попав в комнату своего детства на телевизионном шоу

Это произошло во время передачи Caldeirao do Huck и бразильском телеканале Globo TV.

Центральным сюжетом последнего выпуска телешоу был визит Неймара в копию дома, в котором он вырос. Телевизионщикам удалось до мельчайших подробностей воссоздать обстановку дома и комнаты Неймара, с футбольными трофеями на полочках и мячами в углах. Увидев комнату бразильский форвард не смог сдержать эмоции.

После этого в комнату вошли мать футболиста Надин, отец - Неймар-старший, сестра Рафаэлла и его друзья, которые помогали создать копию комнаты юного Неймара.

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