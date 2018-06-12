Неймар расплакался на телешоу, попав в комнату своего детства
Это произошло во время передачи Caldeirao do Huck и бразильском телеканале Globo TV.
Центральным сюжетом последнего выпуска телешоу был визит Неймара в копию дома, в котором он вырос. Телевизионщикам удалось до мельчайших подробностей воссоздать обстановку дома и комнаты Неймара, с футбольными трофеями на полочках и мячами в углах. Увидев комнату бразильский форвард не смог сдержать эмоции.
После этого в комнату вошли мать футболиста Надин, отец - Неймар-старший, сестра Рафаэлла и его друзья, которые помогали создать копию комнаты юного Неймара.
@neymarjr - e toda a população brasileira - choram ao rever casa da infância no #VisitandooPassado. Veja onde tudo começou na vida craque do ➡️ https://t.co/BrkS0EIgGr #NeymarNoCaldeirão #Caldeirão pic.twitter.com/SReQMYfoKq— Caldeirão do Huck (@caldeiraodohuck) 9 июня 2018 г.
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