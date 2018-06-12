Какие упражнения укрепляют организм лучше, чем аэробика и кардиотренировки
Об этом пишет WorldHealth.net.
Исследование, в котором определяли лучшие упражнения для тела, длилось 14 лет. В его ходе проанализировали данные свыше 80 тысяч человек. Ученые отслеживали связь между силовыми тренировками и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Исследователи обнаружили, что силовые упражнения лучше кардиотренировки и аэробики. Они снижают риск преждевременной смерти от различных болезней. Силовыми упражнениями ученые считают те, которые тренируют мышцы тела.
К ним причислили также планку, отжимания и подтягивания.
Если совместить силовые упражнения с кардионагрузками, то это может снизить риск преждевременной смерти на 23% и на 31% – от онкозаболеваний.
Заметный эффект имели те упражнения, в которых сочетались аэробика и силовые нагрузки. Ученые отметили, что силовых нагрузок было достаточно для профилактики рака.
- Напомним, японские ученые обнаружили, что слишком короткий или долгий сон может привести к преждевременной смерти.
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