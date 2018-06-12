Какие упражнения укрепляют организм лучше, чем аэробика и кардиотренировки

12 июня, 2018, 18:18

Ученые из университета Сиднея провели исследование и определили, какие спортивные упражнения являются лучшими для человеческого организма

Об этом пишет WorldHealth.net.

Исследование, в котором определяли лучшие упражнения для тела, длилось 14 лет. В его ходе проанализировали данные свыше 80 тысяч человек. Ученые отслеживали связь между силовыми тренировками и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Исследователи обнаружили, что силовые упражнения лучше кардиотренировки и аэробики. Они снижают риск преждевременной смерти от различных болезней. Силовыми упражнениями ученые считают те, которые тренируют мышцы тела.

К ним причислили также планку, отжимания и подтягивания.

Если совместить силовые упражнения с кардионагрузками, то это может снизить риск преждевременной смерти на 23% и на 31% – от онкозаболеваний.

Заметный эффект имели те упражнения, в которых сочетались аэробика и силовые нагрузки. Ученые отметили, что силовых нагрузок было достаточно для профилактики рака.