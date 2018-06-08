Слишком долгий сон может привести к ранней смерти

8 июня, 2018, 12:30

Японские ученые обнаружили, что слишком короткий или длинный сон может привести к преждевременной смерти

Об этом говорится в исследовании EurekAlert !.

Масштабное исследование продолжалось 10 лет. Ученые анализировали сон 1517 человек. По данным исследования, 294 добровольцев развилось слабоумие. 282 человек в ходе исследования умерли.

У тех, кто спал меньше пяти часов, а также около 10 часов за сутки, показатели смертности были выше.

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Также у них повышался риск появления деменции. Это стойкое снижение познавательной деятельности с некоторой потерей усвоенных знаний и практических навыков, а также затруднением или невозможностью приобретения новых.

Она может развиться у людей, старше 60 лет.