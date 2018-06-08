 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Слишком долгий сон может привести к ранней смерти

Японские ученые обнаружили, что слишком короткий или длинный сон может привести к преждевременной смерти

Об этом говорится в исследовании EurekAlert !.

Масштабное исследование продолжалось 10 лет. Ученые анализировали сон 1517 человек. По данным исследования, 294 добровольцев развилось слабоумие. 282 человек в ходе исследования умерли.

У тех, кто спал меньше пяти часов, а также около 10 часов за сутки, показатели смертности были выше.

Читайте также: Быть пьяными без вина. Как сон делает из нас "живых зомби" и чем это грозит

Также у них повышался риск появления деменции. Это стойкое снижение познавательной деятельности с некоторой потерей усвоенных знаний и практических навыков, а также затруднением или невозможностью приобретения новых.

Она может развиться у людей, старше 60 лет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июня, 2018 пятница

больше новостей

8 июня, 2018 пятница

7 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать