Слишком долгий сон может привести к ранней смерти
8 июня, 2018, 12:30
Японские ученые обнаружили, что слишком короткий или длинный сон может привести к преждевременной смерти
Об этом говорится в исследовании EurekAlert !.
Масштабное исследование продолжалось 10 лет. Ученые анализировали сон 1517 человек. По данным исследования, 294 добровольцев развилось слабоумие. 282 человек в ходе исследования умерли.
У тех, кто спал меньше пяти часов, а также около 10 часов за сутки, показатели смертности были выше.
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Также у них повышался риск появления деменции. Это стойкое снижение познавательной деятельности с некоторой потерей усвоенных знаний и практических навыков, а также затруднением или невозможностью приобретения новых.
Она может развиться у людей, старше 60 лет.
- Ранее ученые определили, что цель приводит к меньшему количеству нарушений сна и улучшению качества сна в течение длительного периода времени.
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