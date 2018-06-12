IKEA беспокоится из-за подделки ее продукции в Украине, - МИД Швеции
12 июня, 2018, 17:24
Шведская компания IKEA обеспокоена защитой прав собственности в Украине, что является препятствием для выхода компании на украинский рынок
Об этом заявил посол Швеции в Украине Мартин Хагстрьом в интервью изданию "Бизнес".
По словам Хагстрьома, опыт компаний IKEA и H&M, которые собираются зайти на украинский рынок в ближайшее время, будет важным для многих других компаний.
"Но я знаю, что для IKEA, как и для других компаний, остается очень важным вопрос соблюдения прав интеллектуальной собственности. В Украине есть много компаний, которые работают под логотипом IKEA, но не имеют к ней никакого отношения. И очень важно этот вопрос решить", - рассказал посол.
- 19 декабря сообщалось, что крупнейший в мире ритейлер товаров для дома шведская компания IKEA объявила о выходе на украинский рынок.
- Впоследствии информацию о выходе IKEA на украинский рынок подтвердил премьер-министр Владимир Гройсман.
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