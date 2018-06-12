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IKEA беспокоится из-за подделки ее продукции в Украине, - МИД Швеции


фото: retailplatforma
Шведская компания IKEA обеспокоена защитой прав собственности в Украине, что является препятствием для выхода компании на украинский рынок

Об этом заявил посол Швеции в Украине Мартин Хагстрьом в интервью изданию "Бизнес".

По словам Хагстрьома, опыт компаний IKEA и H&M, которые собираются зайти на украинский рынок в ближайшее время, будет важным для многих других компаний.

"Но я знаю, что для IKEA, как и для других компаний, остается очень важным вопрос соблюдения прав интеллектуальной собственности. В Украине есть много компаний, которые работают под логотипом IKEA, но не имеют к ней никакого отношения. И очень важно этот вопрос решить", - рассказал посол.

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